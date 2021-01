Situazione del Casinò di Sanremo: il gruppo di Forza Italia insieme all'On. Mulè per un emendamento al DL Milleproroghe

Il gruppo consigliare di Forza Italia a Sanremo, ha portato all'attenzione dell'On. Giorgio Mulè la situazione del Casinò della città dei fiori e della necessità di intervenire per i numerosi lavoratori. Da questa premessa ne è nato l'emendamento al DL 'Milleproroghe' presentato da Mulè.

"Vista la situazione in cui versano le Società Partecipate con particolare riferimento alla Casino' spa, per la quale ci pare di aver notato un profondo disinteresse nella maggioranza guidata dal Sindaco Biancheri, in accordo il Gruppo Consigliare ed il Comitato Cittadino di Sanremo, ci siamo immediatamente attivati con il nostro referente parlamentare On. Giorgio Mulè che, come primo firmatario, ha presentato l'emendamento al DL Milleproroghe, la cui scadenza di presentazione è fissata per il giorno 28.01.2021. Documento necessario per la tutela delle nostre Società Partecipate ed a tutti i lavoratori impiegati oltre all'obiettivo primario di agevolarne le attività operative e funzionali" - spiegano, per Forza Italia Sanremo, il capogruppo Simone Baggioli, il vice capogruppo Patrizia Badino, il commissario cittadino Secondo "Dino" Sandiano - Il Partito di Forza Italia continua la sua attività con entusiasmo e professionalità, vicino a Famiglie ed Imprese"