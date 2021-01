Ventimiglia: ore 12.30, dopo 13 mesi riapre al traffico corso Toscanini, Scullino "Un lavoro importante per la sicurezza" (Foto)

E’ stato riaperto intorno alle 12.30, dopo oltre un anno di chiusura, corso Toscanini, l’importante arteria di collegamento tra la città di Ventimiglia e l’Aurelia, attraverso la zona del Forte dell’Annunziata. Rifatta la segnaletica orizzontale, il sindaco Scullino ha firmato l’ordinanza di riapertura della strada e, finalmente, corso Toscanini torna percorribile in sicurezza.

Il Sindaco Gaetano Scullino e l'Assessore Gianni Ascheri si dichiarano soddisfatti di essere riusciti a mettere in sicurezza tutto il fronte franoso e la parete di roccia. "Un lavoro complesso - dichiarano - anche se non tutti lo hanno percepito non è stato facile intervenire con i rocciatori, i lavori sono stati eseguiti principalmente lavorando in situazioni non facili e questo ha comportato un maggior tempo per terminarli, tenendo anche conto i fermi dovuti al Covid".

“Siamo intervenuti subito, la stessa sera del crollo del grosso masso che ha bloccato la viabilità, per pulire la strada ma, solo dopo, ci siamo accordi dei rischi sul fronte roccioso. Abbiamo dovuto realizzare un progetto adeguato e trovare i soldi per realizzare l'opera che è costata una somma rilevante, 440.000 euro. Per questo ringraziamo i nostri uffici e la Regione Liguria che come sempre ci è stata vicina e ha consentito di realizzare l'intervento con un importante contributo, senza il quale non avremmo potuto far partire i lavori".