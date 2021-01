Sanremo: il maltempo provoca una frana in via Senatore Ernesto Marsaglia, sul posto vigili del fuoco e polizia (Foto)

Intervento dei vigili del fuoco nella mattinata per una frana in via Senatore Ernesto Marsaglia, a Sanremo, provocata dal maltempo della scorsa notte.



Sul posto anche la polizia e gli operai del comune. Si teme che il terreno possa cedere nuovamente. Nelle vicinanze ci sono alcune abitazioni, che non sono rimaste isolate grazie a una strada alternativa che permette agli abitanti di raggiungere il centro città.