Le iscrizioni al Polo Tecnologico Imperiese sono ancora aperte

In ambito lavorativo le figure più ricercate oggi dalle aziende, sono quelle che hanno avuto sui banchi di scuola una formazione professionale e tecnica. Il nuovo mercato occupazionale è sempre più alla ricerca di diplomati tecnici e professionali che sappiano rispondere ai cambiamenti del mercato del lavoro. Uno studente di un Istituto Professionale rispetto a quello di un Liceo potrà accedere ad un’esperienza formativa che gli consentirà di partecipare concretamente allo sviluppo di una “società in divenire”. Potrà inoltre accedere ai settori di eccellenza di cui il nostro Paese ha bisogno, settori legati all’alta specializzazione tecnica. Il mondo del lavoro oggi chiede sempre più figure professionali. Qualunque sia il percorso di studi scelto, uno studente di un Istituto Tecnico Professionale potrà accedere all'Università con qualsiasi diploma. La formazione professionale sta acquisendo un'importanza strategica nel mondo produttivo, rispondendo in modo concreto ai fabbisogni formativi espressi dalle aziende ed alle esigenze dei giovani di acquisire maggiori competenze. Il Polo Tecnologico Imperiese rappresenta la scelta giusta per progettare il proprio futuro nel mondo del lavoro.

Il Polo Tecnologico Imperiese è organizzato su tre plessi: Istituto Tecnico Industriale “G.Galilei”, Istituto Professionale per i servizi I.P.S.S.C.U. Calvi e Istituto Tecnico Trasporti e Logistica Nautico A. Doria.

L'Istituto Tecnico Industriale “G. Galilei” prevede tre percorsi di studio: Elettronica ed Elettrotecnica, Chimica Materiali e Biotecnologie e Informatica e Telecomunicazioni.

L'Istituto Professionale per i servizi I.P.S.S.C.U. Calvi prevede invece, un Corso per la Sanita’ e l’Assistenza Sociale, uno per i servizi Commerciali ed uno per diventare Web Community Manager.

L'I.T.T.L. A. Doria, rilascia infine, diplomi che consentono l’imbarco senza ulteriori corsi: “Conduzione del mezzo navale”; “Conduzione di apparati e impianti marittimi”, “Logistica e portualità”.

Questi indirizzi scolastici consentono ai giovani di progettare un futuro professionale e sviluppare i loro talenti per rispondere alla domanda di specializzazione espressa dal tessuto produttivo e dei servizi del territorio e contribuiscono ad un inserimento veloce e concreto nel mondo del lavoro. Risponde in particolar modo a queste opportunità l'Istituto Professionale per i servizi I.P.S.S.C.U. Calvi che grazie al suo percorso di studi legato alla Sanità consente di acquisire una competenza specialistica in ambito medico e sociale, una qualifica in questo particolare periodo di emergenza sanitaria molto richiesta.

Sono inoltre attivi dei progetti che prevedono dei corsi in inglese mirati ad una preparazione tecnico professionale, dei corsi per l'acquisizione della patente nautica, un corso di robotica e molto altro ancora.

Per poter partecipare ai corsi anche a distanza tutte le aule sono state cablate per consentire di svolgere al meglio la didattica integrata.

Si ricorda che i tre plessi garantiscono la massima sicurezza in ambito sanitario, in quanto vengono eseguite opere di sanificazione degli ambienti scolastici secondo le prescrizioni istituzionali.