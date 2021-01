Bordighera: primo ponte della ciclovia posato in via Forlì, stanotte un altro sul rio Borghetto. Ingenito: “Giorno importante” (Foto)

Proseguono i lavori per l’opera appaltata alla ditta ‘Lanteri’ concernenti la pista ciclabile a sbalzo, dopo la posa della scorsa notte del primo ponte in via Forlì. Infatti un nuovo ponte stanotte verrà posato sul rio Borghetto. Il termine dei lavori è previsto entro l’inizio della bella stagione. La pista ciclabile offrirà una via diretta, per gli appassionati ciclisti, da Ventimiglia fino a Bordighera.

Attraverso i social il primo cittadino della Città delle Palme esprime il suo orgoglio: “È un giorno importante - scrive orgoglioso il sindaco Ingenito - la ciclovia potrà essere percorsa in sicurezza e senza interruzione da Ventimiglia fino alla zona del baretto, sul nostro lungomare”

La passerella è la prima delle due che diventeranno operative nei prossimi mesi, andando a completare l'intervento realizzato grazie al progetto transfrontaliero Interreg Alcotra EDUMOB, dedicato alla mobilità Sostenibile.

Oltre le passerelle di Bordighera anche Vallecrosia, Ventimiglia e diversi comuni in territorio Francese, hanno realizzato tratti di percorsi ciclabili, installato parcheggi sicuri per le biciclette e stazioni di riparazione e gonfiaggio grazie ai fondi EDUMOB.

Edumob ha realizzato anche attività dedicate alla sensibilizzazione degli abitanti della provincia di Imperia e del Dipartimento delle Alpi Marittime sul tema della mobilità sostenibile.

Il progetto ha finanziato anche il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) del comune di Ventimiglia e nei prossimi mesi si concluderà, se possibile, con un evento pubblico in bicicletta.