Sanremo: la Lega 'impegna' il governo sulla riapertura dei Casinò, Di Muro "Ci auguriamo che avvenga durante il Festival"

"Ci auguriamo che in corrispondenza del Festival di Sanremo si dia seguito a quanto chiesto con urgenza dalla Lega: la riapertura del Casinò di Sanremo".

Lo ha detto il deputato Flavio Di Muro della Lega, il partito che ha portato un ordine del giorno, approvato, per impegnare il Governo a mettere in atto tutte le iniziative necessarie per la riapertura immediata della casa da gioco.

"Le misure adottate dai tanti dpcm, fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria, hanno penalizzato l'attività delle case da gioco e particolarmente quella del Casinò di Sanremo che durante il 2020 è stato costretto a sospendere l’attività per oltre sei mesi" - ricorda Di Muro. "Tenere chiuso costa circa 110mila euro al giorno. - denuncia il deputato della Lega - Il Casino di Sanremo inoltre si era distinto per le misure adottate a salvaguardia della sicurezza dei clienti con termocamere ad alta tecnologia in grado di rilevare la temperatura a oltre 20 persone contemporaneamente e barriere divisorie per ogni postazione a sedere per i giochi. L’apertura della casa da gioco provoca effetti positivi all'economia locale, ma anche per l’intera nazione”.