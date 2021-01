Sanremo: guasto ieri a una tubazione del gas a 'La Vesca', Aurelia riaperta poco prima della mezzanotte

Ha riaperto ieri sera alle 23.40 la strada Statale Aurelia a Sanremo, tra San Martino e Valle Armea, chiusa dal tardo pomeriggio nella zona de ‘La Vesca’ a causa della rottura di un tubo del gas.

L’intervento è andato avanti ad opera di una ditta per conto di Italgas e, una volta richiuso l’asfalto, poco prima di mezzanotte la strada è stata riaperta. Questa mattina, quindi, nessun problema per il transito tra Sanremo e Arma di Taggia.

Il lavoro è andato avanti sotto la luce delle fotoelettriche. In prima battuta è stato creato un perimetro di sicurezza, chiudendo l'Aurelia all’altezza dell’hotel Montecarlo in direzione Arma e prima del bivio di via Duca Aosta nella direzione opposta. I Vigili del Fuoco, a scopo precauzionale, hanno irrorato della schiuma sull'asfalto per evitare potenziali 'inneschi', visto che la perdita si trova sotto la strada.