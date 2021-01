Allarme dei Patronati: “Necessario uno stanziamento per non compromettere i servizi ai cittadini”

Il prossimo Decreto Ristori dovrà prevedere uno stanziamento a favore del sistema dei Patronati per scongiurare di compromettere l’operatività di un servizio di rilevante utilità per i cittadini. È quanto sollecitano i principali Patronati italiani in una lettera inviata ai ministri dell’Economia, Roberto Gualtieri, e del lavoro, Nunzia Catalfo, sottolineando che l’intervento è assolutamente necessario per effetto delle minori entrate contributive che alimentano il sistema di finanziamento dei Patronati.

La missiva è stata siglata dai Patronati dei sindacati, dal Patronato Acli e da tutti quelli legati al mondo autonomo, artigianato, commercio e agricoltura (Patronato Epasa - Itaco CNA - Confesercenti, 50&più Enasco Confcommercio, Inac Cia, Epaca Coldiretti, Enapa Confagricoltura, Inapa Confartigianato). La lettera indica un fabbisogno di 71 milioni per non pregiudicare gli standard di servizio garantiti negli ultimi anni.

"La crisi provocata dalla pandemia - chiarisce Luciano Vazzano, direttore provinciale del Patronato Epasa-Itaco - ha evidenziato il ruolo fondamentale dei Patronati quale strumento di coesione sociale, avendo assicurato la gestione di milioni di pratiche per bonus, indennizzi, ristori, cassa integrazione. Le nostre sedi territoriali, sin da inizio emergenza, sono sempre rimaste aperte ed hanno offerto costante supporto ed assistenza".

E continua: "Attraverso gli uffici dei Patronati passa la stragrande maggioranza delle domande di pensionamento, invalidità, ammortizzatori sociali, bonus famiglie e nuovi nati. La lettera ha dunque inteso sensibilizzare l’attenzione del Governo sull’importanza di garantire continuità e presidio all’utenza, nella piena consapevolezza della situazione complessiva del Paese e della dimensione dell’impegno economico che riteniamo necessario. Il ruolo dei Patronati si è rilevato fondamentale nella gestione della crisi provocata dalla pandemia: essenziale dunque prevedere uno stanziamento in loro favore nel prossimo Decreto Ristori, per non compromettere l’operatività di un servizio indispensabile per i cittadini in un momento così delicato".