Dal Principato di Monaco: prosegue la campagna di vaccinazione iniziata il 31 dicembre scorso

Prosegue la campagna di vaccinazione, lanciata nel Principato di Monaco il 31 dicembre scorso tra le persone residenti in strutture a favore delle persone con più di 75 anni.

Ad oggi, coloro che hanno espresso il desiderio di essere vaccinati hanno ricevuto tutti la prima dose di siero. Chi si è presentato più tardi ha già un appuntamento per i prossimi giorni. Più della metà di questa fascia di età è già stata vaccinata nell'ambito della strategia attuata dal governo e dal Consiglio nazionale.

Allo stesso tempo, sono stati vaccinati anche gli operatori sanitari più esposti che lo desiderano. Le persone tra i 65 ei 74 anni sono state invitate per posta a contattare il call center (92055500, aperto 7 giorni su 7) per esprimere il desiderio di essere vaccinati. Le prime vaccinazioni per questa fascia di età sono iniziate questo martedì mattina e proseguiranno nei prossimi giorni.

L'obiettivo del Governo è quello di continuare la strategia avviata, che alla fine mira a vaccinare monegaschi e residenti che lo desiderano nonché, in secondo luogo, i volontari dipendenti. In un contesto di tensione globale sulla fornitura di vaccini, il Principato continuerà a compiere ogni sforzo per vaccinare il più rapidamente possibile, essendo stato specificato che i passi sono già stati fatti e gli ordini sono stati effettuati da diverse settimane.