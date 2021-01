Sanremo: sabato giornata di orientamento per il Liceo G.D. Cassini

Sabato 23 gennaio, dalle 9 alle 12, si potrà visitare il Liceo G.D. Cassini di Sanremo, nell'ambito dell'orientamento. Gli studenti delle scuole medie potranno partecipare all'iniziativa solo previo appuntamento da chiedere scrivendo alla email orientamento@cassinisanremo.net.

"Cari “futuri” studenti e gentili famiglie, sembrerà un incontro tardivo o un tentativo disperato dell’ultimo minuto: nulla di tutto ciò. Il Liceo G.D. CASSINI ha a cuore i suoi studenti, anche quelli futuri, e nell'ottica di questa particolare attenzione, la Dirigenza e i docenti hanno aspettato fino all'ultimo sperando di poter accogliere tutti in presenza. Purtroppo ciò non è stato possibile, quindi si è pensato di rivolgersi – in particolar modo - agli indecisi invitandoli a visitare il nostro Liceo, la sede centrale e la Villa Magnolie, con la speranza che questo possa essere di maggiore aiuto per la scelta definitiva. L'incontro si svolgerà nel più assoluto rispetto della normativa vigente, forse non tutti potranno essere accontentati e di ciò siamo rammaricati ma come ben noto non si può rischiare in questo momento così critico e delicato". - fa sapere dal Liceo Cassini la referente per l’Orientamento, la prof.ssa Valeria Ammirati