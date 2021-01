In settimana lavori per la fibra ottica a Ranzo: ecco dove potrebbero verificarsi interruzioni di energia elettrica

A partire da domani e per tutta la settimana, il gruppo Enel informa che verranno eseguiti interventi di digitalizzazione e potenziamento del sistema elettrico nel comune di Ranzo. Le squadre operative dell’azienda elettrica effettueranno operazioni propedeutiche alla posa della fibra ottica su linee ed impianti, attraverso adeguamenti strutturali dell’infrastruttura elettrica, e all’ottimizzazione dell’assetto di rete con una distribuzione dei carichi equilibrata.

Le operazioni, che devono essere effettuate in orario giornaliero per ragioni di sicurezza, saranno svolte martedì 19 gennaio dalle 8:30 alle 16:00 nelle seguenti vie:



v Umberto Borgo 10, 14, 20, da 26 a 28, 32, 36, da 40 a 46, 50, 52b, da 56 a 60, 66, 72, da 78 a 80, 84, 88, 92, da 96 a 100, da 1 a 5, 9, 15, 23, da 29 a 33, 37, 41, 45, da 49 a 51, da 57 a 59, 63, da 71 a 75, da 79 a 81, 85, 89, 95, 101, da 107 a 111, sn, sn4, cant, sn1, sn3, sn5;



via Parrocchia Borg da 2 a 6, da 6b a 12, da 18 a 22, da 1 a 7, 11, 19, sn, cant;



reg Cian Sottano sn1, sn2;



reg Salvatico sn, sn2; v Guido Luigi 1;



reg Resie sn, cant; l



oc Cornai sn.



Si proseguirà poi mercoledì 20 gennaio, sempre dalle 8:30 alle 16:00. Le zone interessate saranno:



bgo Canata sn, sn4, sn1, sn2, sn3, 1, da 1b a 5, da 5b a 9, da 9bis a 11, 17, 21, 29, 33, da 33b a 37, da 4 a 8, 16, da 18bis a 24, 30, da 36 a 38, 44, 50, da 54 a 58, da 4 a 8, 16, da 18bis a 24, 30, da 36 a 38, 44, 50, da 54 a 58, 1, da 1b a 5, da 5b a 9, da 9bis a 11, 17, 21, 29, 33, da 33b a 37, sn, sn4, sn1, sn2, sn3.



Giovedì 21 gennaio, alla stessa ora, e-distribuzione interverrà in:



Infine, venerdì 22 gennaio, dalle ore 08:30 alle 15:30, l’interruzione alimentazione sarà in:



"Durante i lavori l’erogazione dell’energia elettrica potrebbe essere momentaneamente riattivata, pertanto gli utenti sono invitati a non commettere imprudenze e a non utilizzare gli ascensori. - sottolineano da Enel - Per informazioni sui lavori programmati o più in generale sulle interruzioni del servizio, è possibile inviare un SMS al numero 320.2041500 riportando il codice POD (IT001E...) presente in bolletta, oppure scaricare e consultare la App gratuita per Smartphone "Guasti e-distribuzione". Per segnalare un guasto è a disposizione il Numero Verde 803.500".

"Inoltre, è possibile ricevere informazioni anche sui canali social Facebook e Twitter di E-Distribuzione nonché sul sito Web www.e-distribuzione.it dove, nella sezione “interruzione di corrente”, è presente la "mappa delle disalimentazioni" che fornisce dati in tempo reale sullo stato della rete elettrica" - concludono.