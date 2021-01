Sanremo: ultimo mercato 'giallo' sotto una fastidiosa pioggia, stamattina qualche francese tra i banchi (Foto)

Ultimo mercato in ‘giallo’, quest’oggi a Sanremo, tra l’altro turbato dalla pioggia. Dalla mezzanotte, infatti, tutta la Liguria e quindi anche la nostra provincia passerà allo stato di ‘arancione’, che prevede ulteriori limitazioni, soprattutto per quanto riguarda bar e ristoranti ma che non dovrebbero interessare l'attività mercatale.

Assenti quasi totalmente i francesi, anche se qualcuno è riuscito a eludere i controlli e a fare qualche ora di shopping, soprattutto tra le bancarelle e i negozi di genere alimentare e gastronomico. Un mercato più frequentato, quello odierno, rispetto a sabato scorso quando il freddo aveva spazzato l’intera provincia, con un discreto passaggio di clientela nostrana, anche se a metà mattinata c’è stato un po’ di fuggi fuggi generale per un breve piovasco.

Tutta l'area è stata presidiata dalle forze dell'ordine per garantire il rispetto delle norme anti Covid (soprattutto l'uso corretto delle mascherine). Gli agenti sono stati più volte avvicinati dalle persone per avere delucidazioni sul nuovo Dpcm e per sapere della regolarità dei loro spostamenti. Molti hanno creduto di essere già in zona arancione ma gli agenti gli hanno rassicurato sul colore ancora giallo della regione.