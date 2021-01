Orientamento scolastico: domani nuovo ‘Open Day’ all’Istituto G. Ruffini di Imperia

Volge al termine l’orientamento rivolto agli studenti delle classi terze medie e alle loro famiglie e domani sarà di nuovo ‘Open Day’ all’Istituto G. Ruffini di Imperia.



"La scuola sarà aperta a tutte le famiglie - si siega nel comunicato - che si sono o che vorranno ancora prenotarsi nel pieno rispetto delle norme di distanziamento e di sicurezza. Ad accoglierli e a dare loro tutte le informazioni troveranno alcuni dei nostri studenti di quinta, alcuni insegnanti delle materie di indirizzo dei quattro corsi e il Dirigente Ing. Luca Ronco a fare gli onori di casa.

Un grande impegno, che si sperava potesse trovare una situazione più facile in questo inizio d’anno, ma che vede, come sempre, l'orgoglio dei ragazzi di poter partecipare, anche se in numero esiguo, alle attività di accoglienza e di punto informazione. In rappresentanza dei 4 corsi dell’Istituto, 2 del settore Tecnologico e 2 del settore Economico, anche alcuni insegnanti e tecnici pronti a presentare i laboratori, i progetti e tutte le attività scolastiche dei 4 diversi curricoli.

Domani, sabato 16 gennaio, la scuola sarà aperta con orario dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.00. L’ingresso e la visita saranno contingentati e ad ogni ora sono fissati appuntamenti che si possono prenotare tramite email a imis006008@istruzione.it oppure telefonando al numero 0183.660030 e chiedendo dell’Ufficio Alunni.

Si ricorda e sottolinea inoltre che è reso pubblico l’accesso al canale youtube IIS Ruffini Imperia in cui, scoprire attraverso video di studenti e insegnanti l’offerta formativa che contraddistingue l’Istituto, e che la segreteria resterà sempre a disposizione per eventuali chiarimenti o difficoltà nel compilare le iscrizioni".