Conferimento di Amaie in Rivieracqua: oggi il tavolo tecnico per discutere potenziamento del Roya 1, problematiche del ramo idrico e organizzazione della sede

Dopo la firma che ha sancito l’ingresso del comparto idrico di Amaie in Rivieracqua, questa mattina si è svolta in via telematica la riunione che ha visto a confronto: i Cda di Amaie e Rivieracqua, il Comune di Sanremo rappresentato anche dal sindaco Alberto Biancheri e il commissario ad acta Gaia Checcucci.

Diversi i temi all’ordine del giorno, dal potenziamento della condotta Roya 1 che serve Sanremo alle problematiche del ramo idrico che è stato dato in affitto, passando dall’organizzazione della sede Amaie di valle Armea che ospita anche Rivieracqua. Attenzione anche agli step che verranno compiuti nei prossimi mesi quando, dopo l’omologa del concordato, sarà ufficializzato il conferimento di Amaie in Rivieracqua. Quando? La riunione dei creditori è in programma per fine aprile poi, se ci sarà parere favorevole e la procedura andrà al meglio, nel giro di qualche mese si potrebbe chiudere la questione del passaggio.

Il lungo vertice di questa mattina è stato quindi aggiornato alla prossima settimana quando tutti i partecipanti porteranno le loro valutazioni in merito ai temi trattati per avviare l’iter per la risoluzione dei problemi primari. Nei prossimi giorni sono quindi attesi confronti bilaterali tra tutte le parti in causa: Amaie, Rivieracqua e Comune di Sanremo.

L’obiettivo finale è quello di arrivare a una proposta condivisa che sarà poi sottoposta alla valutazione del commissario Gaia Checcucci. Poi non restare che attendere l’esito della riunione dei creditori prevista per fine aprile.