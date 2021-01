Taggia: calano i malati di Covid, passati da 48 a 40 in una settimana. Sabato riaprono i parchi gioco

Calano i malati di Covid a Taggia. La conferma arriva dal comune che sottolinea come, ad oggi, siano 40 i contagiati sul territorio, rispetto ai 48 della settimana scorsa.

Ovviamente da palazzo comunale viene chiesto sempre di mantenere atteggiamenti responsabili, prestare la massima attenzione e non abbassare la guardia visto il perdurare dell'emergenza.

Intanto è stato sottolineato come, da sabato prossimo saranno riaperte le aree gioco comunali destinate ai bimbi. Anche in questo caso viene chiesta la massima attenzione e, come di consueto, l'importanza dei corretti comportamenti da seguire: utilizzare costantemente le mascherine, gel igienizzanti per le mani ed evitare avvenimenti che possano generare assembramenti.