Sanremo: scontro auto-scooter in corso Orazio Raimondo, un ferito (Foto)

Lieve incidente questo pomeriggio in corso Orazio Raimondo a Sanremo. Per cause in fase di accertamento uno scooter è andato a impattare contro un'auto.

Per fortuna l'uomo alla guida del motorino non ha riportato gravi ferite ed è stato portato in ospedale in codice verde. Durante le operazioni di soccorso e rilievo il traffico ha subìto rallentamenti in entrambe le direzioni.