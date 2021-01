Una nuova luce per Sanremo: nei prossimi due anni nuovi impianti a led sia in centro che nelle frazioni

Più luce significa maggiore sicurezza e anche minori consumi. Sanremo punta sulla tecnologia a led per illuminare la città nel biennio 2021/2022 che vedrà nascere importanti progetti per gli impianti sia del centro che delle frazioni.

Lo ha annunciato l’assessore ai Lavori Pubblici, Massimo Donzella, durante l’ultima puntata di ‘2 Ciapetti con Federico’. Sanremo sarà più illuminata grazie ai finanziamenti che puntano alla sostituzione delle vecchie lampade con quelle più moderne, a led. E il led, come noto, garantisce sia più luce che un consumo nettamente inferiore. Oltre a costi di manutenzione più bassi.

“Tra il 2021 e il 2022 vorremmo rendere Sanremo molto più illuminata per dare maggiore sicurezza e vedere meno incidenti sulle nostre strade - ha dichiarato Donzella ai nostri microfoni - una città turistica deve essere illuminata e accogliente e per questo stiamo valutando alcuni progetti che ci sono stati presentati, da Amaie in primis, per sostituire le attuali lampade con quelle a led. L’illuminazione sia un elemento caratterizzante di una città turistica dove riteniamo che la vivibilità debba essere ai massimi livelli”.

