Bordighera: nel 2020 boom richieste aiuti alimentari e bonus affitti soprattuto durante prima ondata

Il 2020 è stato decisamente un anno da dimenticare. La pandemia ha sconvolto il pianeta e destabilizzato la popolazione spostando gli equilibri mondiali e le certezze di tante famiglie.



Per fortuna le amministrazioni locali si sono impegnate, attraverso anche le disposizioni del governo, a distribuire aiuti concreti mirati ad intervenire economicamente nelle tasche dei cittadini in difficoltà. Il bonus affitti, in primis, tra quelli più richiesti, e poi aiuti alimentari e sostegno alle famiglie con bambini piccoli. Anche Bordighera ha fatto la propria parte tendendo la mano ai suoi abitanti, registrando un elevato numero di richieste specialmente durante la prima ondata e il conseguente lockdown.



Lo conferma l’assessore ai Servizi Sociali Stefano Gnutti: “È cambiato molto specialmente nel periodo di marzo-aprile quando siamo rimasti sorpresi dalla pandemia e dal lockdown. Di conseguenza abbiamo ricevuto moltissime richieste per aiuti alimentari che abbiamo soddisfatto con la preparazione di pacchi di alimenti distribuiti tramite la croce rossa fino al mese di luglio. Da settembre abbiamo avuto ancora richieste alimentari ma decisamente meno, ci sono state richieste per quanto riguarda gli affitti ed abbiamo creato due bandi ad hoc. Inoltre diamo dei voucher spendibili presso i negozi convenzionati per l’acquisto di generi alimentari”.



“Al momento domande ce ne sono, ma una molte decisamente inferiore rispetto all’inizio della pandemia. L’anno passato durante la prima ondata sono stati stanziati 65mila euro per aiutare chi in difficoltà e 50 mila per la seconda ondata” conclude Gnutti.