Sanremo: ancora nulla di fatto per la frana a Bussana, un residente chiede lumi all'amministrazione

“Gentilissima redazione,

Vi scrivo in merito alla frana che dal 3 gennaio. I residenti del Borgo antico ma anche di tutta la popolazione che abita nei primi pressi di Bussana nuova sono costretti a percorrere una strada secondaria (quella che passa dal carcere) non idonea ad un traffico così intenso e priva di ogni illuminazione o sicurezza.

Arrivando al punto della questione vorrei scrivere a voi affinché qualche assessore o addetto spieghi alla popolazione bussanella come mai dal giorno 3 gennaio in cui veniva dichiarata la somma urgenza nello svolgere i lavori, ad oggi 10 gennaio non sia stato fatto nessun sopralluogo e soprattutto non si siano informati i cittadini che abitano le zone limitrofe sui tempi e le modalità di intervento.

Alessio”.