Nuovo Dpcm del 16 gennaio: da bar e ristoranti alle palestre e agli spostamenti, ecco le ipotesi sul tavolo

Cosa accadrà da sabato 16 gennaio quando entrerà in vigore il nuovo Dpcm che, si spera, stavolta non verrà comunicato la sera del 15 a tarda ora? Secondo alcune anticipazioni fornite questa mattina dal Corriere della Sera, verrebbe mantenuta la divisioni per fasce, quindi gialla, arancione e rossa con ulteriori restrizioni e qualche lieve concessione. La 'rossa' scatterà con 250 casi ogni 100 mila abitanti.



Tra le ipotesi, c'è quella di impedire l'uscita dai confini regionali anche tra regioni in zona gialla, se non per i consueti motivi di lavoro, urgenza o salute: quindi, sottolinea il Corriere, nel caso si decidesse in questo senso “non si potrà andare nelle seconde case, oppure fare gite oltre i propri confini”.