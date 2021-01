Giardini e rotonde ad Arma di Taggia: in programma sette interventi di riqualificazione urgente

L’intervento da 260mila euro sarà suddiviso per loro e interesserà:



- Giardino di via Antica Badalucco - Verrà realizzato un uliveto con la piantumazione di 27 ulivi di varietà taggiasca. Inoltre verranno rifatti i muretti a secco con un nuovo impianto di irrigazione.



- Giardini di via Magellano - La riqualificazione sarà totale, con il posizionamento di nuove essenze e l’eliminazione dei ceppi e la ricollocazione di un nuovo manto erboso. Verranno modificati anche l’arredo e l’impianto di illuminazione in modo da creare uniformità con i vicini giardini di villa Boselli



- Fontana di via Blengino - Ne avevamo parlato già alcune settimane fa, questo elemento d’arredo ormai in disuso nel cuore di Arma di Taggia, verrà rimosso. Al posto della fontana verrà collocata una pianta adulta. Il sostentamento dell’esemplare verrà garantito da un nuovo sistema di irrigazione. L’aspetto estetico sarà ulteriormente migliorato grazie a nuovi giochi di luce;



- Darsena - Le aree verdi verranno completamente riviste in particolare per quanto riguarda il manto erboso e la collocazione di piante ad alto fusto mancanti;



- Rotonda di via Morene - Verranno eliminate le piante grasse a favore della realizzazione di una muratura in pietra a secco con camminamento. Al centro svetterà un ulivo di qualità taggiasca di grosse dimensioni, valorizzato da un impianto di illuminazione scenografico;



- Via Colombo parte bassa - Saranno sostituite le piante mancanti;



- Passeggiata a Mare - Sul lungomare, nel lato nuovo, verranno rifatte le formelle intorno alle palme con cemento drenante colorato e saranno messi a dimora gli alberi mancanti.