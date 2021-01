Sanremo: ex Scuderie Villa del Sole escluse dal piano alienazioni 2021, ipotesi conferimento in Amaie Energia

Le ex Scuderie Villa del Sole

Negli ultimi giorni del 2020 l’amministrazione comunale ha messo mano al piano delle alienazioni 2021/2023. Nel lungo elenco dei beni immobili che il Comune vuole vendere nei prossimi anni torna anche la residenza protetta ‘Casa Serena’ dopo le due aste andate deserte. Il Comune ci riproverà nei prossimi mesi, probabilmente tramite contatti diretti con alcuni eventuali privati interessati.

Ma nel piano delle alienazioni è stata inserita anche una modifica relativa alle ex Scuderie Villa del Sole. Gli stabili vicini allo stadio ‘Comunale’ erano inseriti nel 2021, mentre sono state spostate al 2023 siccome l’amministrazione prevede un eventuale conferimento in Amaie Energia ‘in sostituzione di alcuni immobili inseriti nell’elenco dei beni da trasferire alla società partecipata’.

Dal piano delle alienazioni l’amministrazione ha previsto un valore di circa 10,5 milioni di euro nel 2021, di circa 4,5 milioni nel 2022 e di circa 4 milioni di euro nel 2023 per un totale di circa 16 milioni di euro.

In allegato il piano delle alienazioni 2021/2023.