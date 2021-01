Festival di Sanremo: il Sindaco conferma "Avremo le collaterali e faremo in modo di fare lavorare le strutture ricettive" (Video)

Il Festival di Sanremo è, insieme al Casinò, sicuramente la fonte economica principale per il commercio della città dei fiori e, in piena pandemia Covid, le ridondanti notizie tra Rai e Amministrazione matuziana, fanno tenere le orecchie dritte agli operatori dell’intera provincia.

Lo scorso anno abbiamo vissuto, senza ombra di dubbio, l’edizione più importante delle 70 finora organizzate. Anche se alcune negli anni ’80 e ’90 hanno visto ospiti di caratura superiore, nel 2020 il Festival è stato vissuto ‘veramente’ in tutta la città, con appuntamenti che hanno accompagnato Sanremo e i suoi ospiti per 15 giorni. Martedì scorso, dopo le tante voci che si sono rincorse negli ultimi giorni, si è svolto un incontro on line, tra viale Mazzini e il Sindaco Alberto Biancheri, al quale abbiamo chiesto come sarà secondo lui la kermesse canora di marzo.

“Non dico che sarà un problema, ma sicuramente molto complesso organizzare la manifestazione, dovendo rispettare tutte le regole, sanitarie e di sicurezza. La Rai ci sta lavorando, insieme a noi e con l’Asl ed ora è prematuro capire come saranno le scelte sul pubblico. Al momento sono previste le manifestazioni collaterali nelle varie zone della città, seppur diverse dal passato ma cercheremo di proporle comunque”. In che modo si potranno proporle, mantenendo le normative di sicurezza? “Sicuramente con i posti a sedere, non quindi come l’anno scorso quando entravano fiumi di persone in piazza. Dovremo monitorare le varie piazze facendo sedere le persone, con il mantenimento delle distanze di sicurezza ed evitando gli assembramenti”.

Albergatori e operatori turistici chiedono di capire come si sta lavorando in relazione alla cosiddetta ‘nave bolla’: “Secondo me è un problema che va gestito con attenzione ma, di fatto, rimane un finto problema perché si tratta solo di un’ipotesi non confermata ancora dalla Rai. E, comunque, se ci sarà servirà esclusivamente ai figuranti dell’Ariston come confermato alle associazioni di categoria e scritto nella convenzione con Rai Pubblicità. Io sono più preoccupato su come gestire un Festival con le restrizioni dei Dpcm e l’aspetto sanitario. Cercheremo comunque di far rispettare le normative e di far lavorare le nostre strutture, in un momento così difficile sul piano economico. In merito ci sono arrivate garanzie anche dalla Rai”.