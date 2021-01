Sanremo: l’auspicio del sindaco Biancheri per il 2021 “Ripartire e rialzare le serrande, il 71° Festival sarà il primo grande evento nazionale” (Video)

È il momento di lasciarsi alle spalle un 2020 drammatico per guardare con speranza al futuro. Ne sono la conferma le parole che il sindaco Alberto Biancheri ha rilasciato alla nostra redazione nell’auspicare un 2021 che sappia di ripartenza per l’Italia, per Sanremo e per tutti coloro che hanno tanto bisogno di riscatto.

“L’auspicio è che tutti possano ripartire e rialzare le serrande - dichiara il sindaco Biancheri - avremo qualche ferita in più, ma dobbiamo accompagnare i nostri concittadini in un percorso. Abbiamo tutte le carte in regola come città e come territorio”.

Il primo cittadino, inoltre, individua un preciso evento che potrebbe essere segnale di ripartenza nel nuovo anno: “Il Festival sarà il primo evento nazionale ed europeo che si svolgerà in un modo diverso rispetto al passato, ma da lì si ripartirà”.