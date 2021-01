Covid in Liguria: 203 positivi nelle ultime 24 ore e 9 decessi tra fine 2020 e primi giorni del 2021

Nella provincia di Imperia si registra 1 solo positivo in più, per un totale di 506 casi. Cresce il numero di pazienti Covid positivi ricoverati in Ospedale a Sanremo, sono 67, 4 in terapia intensiva, 6 in più rispetto a ieri. Cresce di 20 unità il numero delle persone in sorveglianza attiva.