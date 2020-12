Sanremo: approvato dalla Giunta lo studio di fattibilità per collegare la ciclabile alla Valle Armea (Foto)

La Giunta di Sanremo, vista l’assegnazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti al Comune 193.708 euro quale contributo per la progettazione e la realizzazione interventi concernenti la sicurezza della circolazione ciclistica cittadina, ha approvato lo studio di fattibilità per la realizzazione di un collegamento tra la Valle Armea e il tratto costiero della pista ciclabile, in particolare con il plesso scolastico del Mercato dei Fiori.

Il progetto è dell'Arch. Anna Ricci per un importo complessivo di 170mila euro. L'intervento è stato inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche e, dai sopralluoghi effettuati e dalla disamina della situazione della viabilità nella zona, sia dal punto di vista geometrico che di flussi di traffico, sono scaturite tre ipotesi di percorso.

Opzione 1: passaggio dentro all'area parcheggio fronte Trattoria (da riqualificare), prosecuzione con pista/corsia ciclabile lungo via Aurelia ponte sul torrente Armea, discesa in via Al Mare, passaggio sotto al tunnel, prosecuzione in via Frantoi e Canai.

Opzione 2: attraversamento dell'Aurelia prima o dopo la rotatoria (attraversamento ciclo-pedonale ad alta visibilità), prosecuzione lungo via Armea e via Quinto Mansuino istituendo zona 30km/h (strada ciclabile).

Opzione 3: attraversamento dell'Aurelia prima o dopo la rotatoria (attraversamento ciclo-pedonale ad alta visibilità), attraversamento di via Armea (fronte bar Serenella), passaggio in via Macello (strada ciclabile), realizzazione di un ultimo tratto asfaltato argine ovest del torrente (circa 90m).

Nella relazione viene evidenziato come la proposta n° 2 presenti come criticità i due attraversamenti ciclo-pedonali per i quali sarebbero necessari interventi infrastrutturali, oltre alla difficoltà di percezione della corsia ciclabile su via Armea per cui sarebbe necessario un intervento evidente di moderazione del traffico tramite pittogrammi, segnaletica e eventuali velox.

La proposta n° 3 presenta come criticità i due attraversamenti ciclopedonali per i quali sarebbero necessari interventi infrastrutturali, oltre all’attraversamento di una zona molto degradata in via del Macello, per cui sarebbero necessari interventi di riqualificazione a più ampio spettro e infine l’ultimo tratto per raggiungere il Mercato dei Fiori totalmente da realizzare ex novo.

La proposta n° 1 sembra la più ragionevole e percorribile. Viene ipotizzato il collegamento con la pista esistente e, a fianco è possibile prevedere anche l’intervento con la miglioria dell’attraversamento pedonale esistente mediante inserimento di scivolo per salire dalla strada e la realizzazione di corsia ciclabile in senso ascendente per collegarsi con la salita del Poggio, molto percorsa dai ciclisti (solo ascendente).

Il transito prosegue nella pineta dove sono necessari solo piccoli interventi di ripristino del fondo. E’ utile prevedere, in questa zona, anche la revisione e sopraelevazione o segnalazione dell’attraversamento “3” con piccoli adeguamenti ciclabili. Proseguendo lungo l’Aurelia lato sud, è necessario l’intervento, che consiste nella realizzazione di uno sbalzo con impalcato ciclabile sull’attuale ponte, al fine di poter avere lo spazio per le 2 corsie –2,5m di corsia bidirezionale e 0.5m di barriera.

A seguire nel sottopasso, per risolvere il conflitto in fondo allo stesso è ipotizzabile la realizzazione di una minirotatoria sormontabile e sopraelevata per rallentare il flusso e permettere l’inserimento bidirezionale da/verso la pista ciclabile verso il sottopasso.