Sanremo: il consiglio unito per il progetto di piazza Eroi. Donzella: "Un'opera strategica per la città"

Giornata storica per Sanremo che vede più vicino un progetto atteso da almeno trent’anni. Si tratta dell’intervento di riqualificazione di piazza Eroi Sanremesi, comprensivo anche del parcheggio interrato. Si tratta di un’opera pubblica di oltre 8 milioni di euro, che poi avrà un costo finale di 13 milioni, che prevede la realizzazione di tre piani per un totale di 201 posti. La pratica, in particolare il suo inserimento nel piano triennale delle opere pubbliche, è stata votata con il parere favorevole anche della minoranza. Il documento è stato illustrato in consiglio comunale dall’assessore ai lavori pubblici Massimo Donzella.

“Questa è una pratica che rientra tra gli obiettivi strategici di questa amministrazione – ha detto – Un’opera pubblica che costituirà un onere ma anche un onore per tutti. Ha avuto una giacenza che potrebbe sembrare non breve, ma in realtà ha richiesto una serie di approfondimenti, utili al fine di poter predisporre un documento che avesse tutti i criteri di trasparenza, adesione ai princìpi comunitari e alle linee guida della Corte dei Conti, che devono sempre essere rispettate quando ci troviamo di fronte ad una proposta di partenariato di pubblico e privato. Ci sono stati una serie di studi sul leasing finanziario in costruendo per valutare le soluzioni migliori. E’ quindi giunta una scelta diversa rispetto ad un project financing, perché il progetto prevede non solo il parcheggio interrato, ma anche una riqualificazione generale della piazza ed un decongestionamento del traffico. Una scelta che ha come primo elemento il trasferimento del rischio in capo al privato. La proposta progettuale ci soddisfa dal punto di vista strutturale ed ingegneristico - ha aggiunto l'assessore Donzella - ma il progetto sarà ora oggetto di ulteriori miglioramenti che lo renderanno ancora più bello. C’è una riduzione di posti per le moto rispetto alla situazione attuale, che potrà però essere recuperata nell’area a raso proprio perché è importante che nella riqualificata la piazza non ci siano dei motoveicoli presenti sulla stessa”.

Si è poi aperto il dibattito nell’aula (ancora ‘virtuale’ per la modalità della videoconferenza) con interventi tra i vari consiglieri. “Questa è una pratica storica – ha detto Umberto Bellini - perché il primo progetto interrato di Piazza Eroi risale al 1980. Si è poi andati avanti con gli anni anche per i problemi del torrente San Romolo. Il leasing finanziario in costruendo, come diceva l’assessore Donzella, ha il vantaggio di poter poi andare ad intervenire riqualificando le aree circostanti alla piazza e al parcheggio. Per i posti dei motorini l’area giusta da individuare potrebbe essere quella a nord”.

“Oggi parliamo dell’inserimento del progetto nel piano triennale delle opere pubbliche e quindi della possibilità di realizzare questo parcheggio – è intervenuto Andrea Artioli – Il nostro sarà un voto favorevole. L’iniziativa è positiva, ma allo stesso tempo dico al sindaco che questa pratica poteva essere gestita diversamente, con una maggiore condivisione con i consiglieri che ne devono essere messi a conoscenza preventivamente. Quando ci sono pratiche cosi importanti che impattano sulla città, è necessario che le varie sensibilità vengano tenute in debito conto in commissione. Ringrazio l’assessore Massimo Donzella per aver portato la pratica, io ero ragazzino che già si parlava di questo progetto. Questo è infatti un progetto importante del quale si parla da più di 30 anni. Per il futuro il mio consiglio è di non avventurarsi in una gestione diretta del comune, ma di darla in gara ad un soggetto privato o affidarla ad una società in house. Se riusciamo a rendere Sanremo una città con meno auto e con più strutture sotterranee, sicuramente avremo fatto un buon lavoro”.

“Noi ci siamo resi disponibili a votare la pratica – ha aggiunto Luca Lombardi di Fratelli d’Italia – Essendo un leasing in costruendo, come accaduto anche in altre occasioni come per il palazzetto sport, è possibile intervenire con migliorie progettuali. Ci sarà da lavorare sul lato estetico, noi siamo disponibili a collaborare per migliorarne la progettualità. Sarebbe comunque importante in futuro che le progettualità vengano maggiormente condivise e ogni consigliere comunale avesse più informazioni. La riqualificazione di piazza Eroi Sanremesi può essere tassello importantissimo per favorire determinate attività turistiche e del commercio . Sarà importante mantenere lo stesso numero di motorini, così come dove verrà istallato il nuovo mercato ambulante e la garanzia di posto per tutti i banchi”.

La parola è poi passata al consigliere del Partito Democratico Giorgio Trucco: “Faccio i complimenti all’assessore Massimo Donzella per essere riuscito a concretizzare e a portare questo progetto in consiglio comunale”. “Quello che sarà l’apporto dei consiglieri comunali arriverà nella fase successiva del progetto – ha detto Carlo Biancheri di Sanremo al Centro - tutta la fase di realizzazione dell’esecutivo è infatti ancora in essere, quindi c’è ancora tutto il tempo per migliorare i parcheggi e il verde, in modo da ottenere il progetto più funzionale possibile per la città e la collettività”. Ester Moscato ha poi difeso l’Amministrazione in merito alla sensibilità dimostrata sul tema del verde.

“Se vogliamo veramente incidere sul verde pubblico, bisogna iniziare a lavorare sul regolamento comunale – ha detto a proposito il sindaco Alberto Biancheri - Voglio trasmettere la fatica che c’è dietro alla pratica di piazza Eroi Sanremesi, perchè posso assicurare che ci sono anni di fatica per i quali ringrazio tutti quelli che vi hanno lavorato. Si sono fatte molte verifiche perché non ci potevamo permettere sbagli. Il rifacimento di questa piazza avrà un’ importanza strategica per le città e tutte le sue attività”.