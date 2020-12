Sanremo: il consiglio comunale unito nel richiedere la cittadinanza italiana per la benefattrice Elena Sivoldaeva

Il consiglio comunale di Sanremo si è aperto con l’approvazione all’unanimità di un ordine del giorno con cui si rende promotore dell’acquisto della cittadinanza italiana per la signora Elena Sivoldaeva, come da sua specifica richiesta, per meriti speciali apprezzandone lo spirito sociale.

Si tratta della benefattrice, già nominata ‘Amico di Sanremo’, che ha contribuito con cifre importanti per l’emergenza della scuola Pascoli, per l’acquisto dei moduli dove i ragazzi hanno poi svolto le lezioni, e per due macchinari necessari per l’effettuazione dei tamponi Covid-19.

“Credo che tutti conosciamo i suoi meriti per quello che ha fatto per la nostra città – ha detto il sindaco Alberto Biancheri – Al di la delle somme di denaro elargite, si è sempre dimostrata vicina, per esempio volendo festeggiare insieme ai ragazzi l’entrata nelle nuove classi. Anche per la donazione legata ai macchinari dei tamponi, si è dichiarata subito disponibile. E’ una persona che si è messa a disposizione della nostra città per essere utile a tutta la comunità”.

Negli interventi che sono seguiti il consigliere Andrea Artioli di Liguria Popolare ha espresso parere favorevole auspicando comunque un invito in consiglio comunale della signora Elena Sivoldaeva per rendere partecipe tutta l’assise. Un giudizio positivo è stato espresso anche da Daniele Ventimiglia della Lega, Simone Baggioli di Forza Italia, Giorgio Trucco del Partito Democratico e Luca Lombardi di Fratelli d’Italia “Ha tutte le carte in regola per ottenere da noi questo plauso” ha detto.