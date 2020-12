Sanremo: confronto sulle società partecipate. Ritirate le pratiche su Monte Bignone

L’assise sanremese, nella seduta di questa sera, ha affrontato il tema delle società partecipate in merito alla pratica sulla relazione sull’attuazione del piano di razionalizzazione periodica. “Stiamo facendo un controllo sistematico e accurato su tutte le società partecipate – ha detto l’assessore Massimo Rossano – per capire come intervenire ed eventualmente modificare il suo tiro, in virtù dell’attività di impresa, analizzando i bilanci di esercizio che annualmente andiamo ad approvare sedendoci al tavolo delle compagini sociali. Oggi facciamo questa analisi per predisporre un eventuale riassetto organizzativo per una migliore razionalizzazione, anche eventualmente con attività straordinarie come unioni, fusioni, cessioni o messe in liquidazione”.

“Noi non parteciperemo al voto perché non ci è stato concesso il tempo per studiare la pratica – è intervenuto il capogruppo della Lega Daniele Ventimiglia – Si tratta infatti di un documento di 162 pagine che non abbiamo avuto il tempo di approfondire”.

“Le pratiche vanno preparate con attenzione e presentate nei giusti tempi – ha aggiunto Andrea Artioli di Liguria Popolare - In relazione alle società mi sarei aspettato dall’assessore le indicazioni delle strategie del Comune sulle partecipate e sui risultati conseguiti. Per esempio non abbiamo più avuto notizie sulle azioni di responsabilità per i vecchi amministratori di Area 24, cosi come gli intendimenti sulla SPEI. Per la Riviera Trasporti, su ogni bus dovrebbe esserci scritto ‘Grazie Sanremo’, perché se ha avuto possibilità di tamponare il bilancio è solo grazie al Comune che ha approvato la pratica per la miglior valorizzazione della sede di San Martino. A fronte di questo ho visto che hanno deciso di fare la fusione tra Riviera Trasporti e Riviera Trasporti Linea. Poi sappiamo che c’è l’intenzione di vendere Riviera Trasporti Piemonte, visto che sta andando bene, per questo l’RT si è premurata di consultarsi anche con noi ? Quali posizioni abbiamo preso ? Per quel che riguarda la questione Amaie e Rivieracqua non ho trovato nulla nella relazione sul fondamentale passaggio che il Tribunale di Imperia ha approvato il progetto di concordato. Mi domando come mai non se ne sia parlato ? Quali sono i progetti e che passi che si ha intenzione di fare per portare nella pancia di Rivieracqua i rami di azienda di altre società di gestione idrica ? Un’altra domanda è a che punto sia la liquidazione di della Sanremo Promotion e della SPEI”.

“La spiegazione di un documento di 162 pagine in un minuto e mezzo non l’ha reso comprensibile – ha detto Simone Baggioli di Forza Italia – Noi quindi usciremo al momento della votazione perché non abbiamo avuto neanche il tempo necessario, visto che la pratica è stata presentata due giorni fa. Voglio però evidenziare due questioni: l’azione di responsabilità per Area 24 ed i problemi di Rivieracqua che non riesce a far fronte al pagamento delle imprese”.

In merito ai ritardi di presentazione delle pratiche, al di là del caso specifico di questa sera, è intervenuti il consigliere di Sanremo al Centro Lorenzo Marcucci che ha elogiato il lavoro svolto dal Presidente del consiglio comunale Alessandro Il Grande: “Il quale non guarda solo i consiglieri di maggioranza, ma svolge il suo ruolo in maniera impeccabile e prende in considerazione anche il ruolo dei consiglieri di minoranza, immedesimandosi in loro, capendo che quando c’è poco tempo nello studiare le pratiche. Però non è vero che questa pratica è giunta solo due giorni fa, perchè è giunta il 18 dicembre e la commissione si è svolta il 22 dicembre, quindi c’erano 10 giorni di tempo disponibili. Sono d’accordo e condivido il fatto che per altre pratiche non ci sia stato il tempo, ma non in questo caso”.

“Anche in questi giorni di festa l’Amministrazione Comunale ha continuato a lavorare – ha replicato Massimo Rossano - Le problematiche delle partecipate sono importanti, possiamo parlarne ma non si possono trattare in pochi minuti, quella all’attenzione oggi è infatti un’altra pratica con un titolo ben diverso. Questa è una pratica dall’aspetto tecnico e non politico. Rispondendo a quanto dichiarato, le azioni di responsabilità per Area 24 sono state fatte, nulla è stato inevaso e sono in corso ulteriori approfondimenti. Per la Sanremo Promotion e la SPEI le liquidazioni sono ancora aperte, è per quello che risultano ancora nell’annovero delle nostre partecipate. Per Rivieracqua la grande novità è giunta dopo la relazione che siamo ad approvare. Si sono infatti aperti cancelli che erano chiusi fino solo a pochi giorni fa”.

“Noi abbiamo collaborato in questo difficile momento di emergenza Covid, con un’opposizione costruttiva e non distruttiva, anche in pratiche come il piano triennale delle opere – è nuovamente intervenuto Daniele Ventimiglia – Rileviamo però un dato critico, per far si che i consiglieri comunali abbiano più tempo per poter studiare le pratiche. Ora non accetteremo più, almeno come gruppo della Lega, che pratiche urgenti siano portate all’ultimo giorno con commissioni speciali o consigli comunali ad hoc”.

Sui ritardi di presentazione delle pratiche è intervenuto anche il sindaco Alberto Biancheri: “Se a volte si arriva all’ultimo non è per una volontà precisa, ma ci sono pratiche che hanno un loro percorso, non è una mancanza di rispetto. Discuteremo se ci saranno pratiche che non avranno il tempo per essere analizzate. Mi scuso io a nome di tutti, faremo più attenzione”.

La pratica è stata approvata all’unanimità dei presenti.

Subito dopo, come anticipato in giornata, sono state rinviate le pratiche per il regolamento di moto e mountain bike a Monte Bignone.

Il consiglio è poi proseguito con la trattazione del bilancio consolidato, una pratica molto tecnica, in cui si è tornati a parlare anche di società partecipate. “Con questo documento sblocchiamo il blocco delle assunzioni ed i contratti di somministrazione (Nido Raggio di Sole) in scadenza il 31 dicembre 2020 – ha detto in apertura l’assessore Massimo Rossano - In relazione al Nido Raggio di Sole, domani il Comune potrà quindi rinnovare questi contratti. Ricordiamo che abbiamo chiuso risultato l’esercizio 2019 con un disavanzo tecnico di 7 milioni e 800 mila circa, frutto dell’applicazione di norme sui residui”.

Ha poi preso la parola Andrea Artioli, che ha preannunciato la non partecipazione del voto. “Il fatto che ci sia un disavanzo è un problema – ha detto – che può derivare dalle conseguenze del Covid ma anche magari dalla mancanza di valorizzare di risorse sul territorio e dalla non riuscita delle alienazioni programmate”. Sulla stessa linea Daniele Ventimiglia della Lega. “Questi milioni con davanti un segno meno sono dovuti sicuramente all’emergenza Covid – ha detto - ma forse anche ad una non migliore gestione avuta su alcuni asset importanti che abbiamo come Comune di Sanremo”.

Anche in questo caso la pratica è stata approvata all'unanimità dei presenti (la minoranza era nuovamente uscita dall''aula virtuale').