Sanremo guarda al futuro, Biancheri: “Sento la voglia della città di ripartire, tornare alla normalità. Lavoreremo affinché nessuno rimanga indietro” (Video)

Fine anno è tempo di bilanci e mai come nel 2020 fa specie ripensare ai mesi passati. Impossibile descrivere in poche parole ciò che è stato l’anno che tra poco ci lasceremo alle spalle, se non sperando in un 2021 che possa davvero essere simbolo di quella imprescindibile ripartenza.

Con il sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ripercorriamo il 2020: “Un anno durante il quale sono stati programmati progetti importanti e opere, ma l’attenzione va al piano finanziario e sanitario. Dopo il Festival siamo stati catapultati in un mondo che nessuno avrebbe mai pensato. Tengo particolarmente a ringraziare tutte quelle persone che sono state vicine all’amministrazione a partire dai volontari, gli operatori sanitari, le forze dell’ordine e le tante persone che ci hanno affiancati e tutti insieme abbiamo cercato di non lasciare indietro nessuno”.

Ma non può mancare un felice auspicio per il nuovo anno: “Siamo alle soglie del 2021 ed è anche giusto accendere una luce, sarà l’anno della ripartenza e sento da parte della città la voglia di ripartire e rimettersi in gioco. L’amministrazione dovrà essere pronta per far ripartire la città e non lasciare indietro nessuno. C’è molto da fare”.

Impossibile, però, tornare con il pensiero a quando, prima di tutto, Sanremo aveva annullato il Corso Fiorito 2020 qualche giorno prima del lockdown: “Ricordo bene il momento in cui abbiamo annullato il Corso Fiorito, per me è stata una sconfitta siccome sappiamo benissimo l’importanza degli eventi e oggi li apprezziamo molto di più. Ricordo bene quel momento dal quale poi tutti gli eventi sono stati cancellati. Abbina fatto una Milano-Sanremo in una situazione difficilissima e abbiamo fatto bene”.

“Dobbiamo lasciare indietro tutto quello che è stato e affrontare un 2021 per la ripartenza, c’è tanta voglia di ripartire e tornare alla normalità” conclude il sindaco Biancheri sperando in futuro migliore.