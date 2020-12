Fratelli d'Italia in provincia di Imperia chiude l'anno con 335 iscritti, "Numeri che dimostrano la crescita del partito"

"Il tesseramento di Fratelli d’Italia in provincia di Imperia quest’anno si è chiuso con 335 iscritti: un dato che di cui siamo assolutamente soddisfatti, non solo perché registra un notevole incremento rispetto agli anni scorsi, ma anche perché supera pienamente l’obiettivo che ci era stato chiesto da Roma".



E’ questo il commento del portavoce provinciale di Fratelli d’Italia Fabrizio Cravero in merito al numero dei tesserati che così continua: "Sono numeri che dimostrano quanto il nostro partito continui a crescere raccogliendo sempre più consensi e guadagnandosi sempre più la fiducia dei nostri cittadini, grazie soprattutto a quella coerenza che ci contraddistingue sia livello nazionale che locale, ma anche a quella concretezza derivante anche dalla presenza, sempre più tangibile sul territorio, di Circoli ma anche di amministratori comunali".



"A tutti costoro, dai Presidenti dei Circoli, agli amministratori comunali, al gruppo dirigenziale vanno i miei ringraziamenti, perché è grazie al loro impegno e alla loro attività politica ed istituzionale, che li ha visti coinvolti in prima persona su tutto il territorio, che abbiamo ottenuto questo grande numero di tesserati e sono certo – conclude Cravero - che questa partecipazione a sostegno del partito di Fratelli d’Italia troverà la giusta legittimazione nel prossimo congresso provinciale che sarà certamente aperto ai contributi e alle riflessioni di coloro che tesserandosi hanno scelto di dare fiducia al nostro partito".



"Colgo anche l’occasione per augurare, da parte di tutto il direttivo provinciale, un sereno Natale ai cittadini e in particolare a chi, a causa della tristemente nota pandemia, ha perso i propri cari o non potrà star loro vicini, auspicando che il futuro 2021 possa essere migliore dell’anno appena trascorso. Un augurio speciale di Buon Natale tutto il coordinamento provinciale lo riserva per il nostro Presidente Nazionale On. Giorgia Meloni che tutti i giorni, costantemente, lavora incessantemente per tentare di dare un contributo fattivo per migliorare la vita dei cittadini e sprona tutti i dirigenti di Fratelli d’Italia a fare altrettanto" - chiosa.