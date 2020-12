Montecarlo: controlli a tappeto nei ristoranti, elevate 21 multe e quattro locali chiusi per 7 giorni

Su richiesta del Governo del Principato di Monaco, lunedì scorso sono stati svolti controlli nei ristoranti. In totale ne sono stati visitati circa sessanta, sparsi nei distretti di Montecarlo, Port Hercule e Fontvieille.

L'obiettivo era quello di garantire il corretto rispetto delle misure sanitarie e, in totale, sono stati emesse 21 multe per vari reati. La maggior parte riguardava il mancato utilizzo delle mascherine da parte del personale e il mancato rispetto della distanza di 1,5 metri tra i tavoli.

A causa di numerose violazioni ripetute e nonostante i precedenti solleciti, quattro locali sono stati oggetto di un'ordinanza ministeriale che prevede la chiusura amministrativa da 4 a 7 giorni a partire da oggi. Il Governo del Principe ricorda che è essenziale rispettare rigorosamente le misure sanitarie emanate:

- apertura dalle 11 alle 15 e dalle 19 alle 21:30

- obbligo di prenotazione per il servizio serale

- distanza di 1,5 metri tra ogni tavolo

- limitazione dei tavoli a 6 ospiti

- obbligo di indossare sempre la maschera per il personale e per il cliente quando si alza dal tavolo.

Per consentire una migliore regolamentazione dei flussi di clientela ed eliminare le code davanti ai locali, il Governo ha ripristinato l'obbligo di prenotazione anche a mezzogiorno, a partire da oggi.

“Mentre nella maggior parte dei paesi europei l'industria della ristorazione è costretta a sospendere le proprie attività – ricorda il Governo - le normative monegasche consentono di mantenere gli stabilimenti aperti. Tuttavia, è accompagnato da un quadro rigoroso che deve essere rispettato per garantire il delicato equilibrio tra tutela della salute e attività economica". Le autorità monegasche manterranno una vigilanza particolare e proseguiranno i controlli senza preavviso nei prossimi giorni e settimane.