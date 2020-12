In arrivo il freddo per Natale e Santo Stefano: temperature in picchiata con possibili nevicate e gelate in montagna

E’ in arrivo un Natale e, soprattutto un Santo Stefano, molto freddi per la nostra provincia. L'avvicinamento di un fronte di origine artica, infatti, determina l'accentuazione del flusso sud-occidentale, con il previsto abbassamento delle temperature per le prossime ore.

Quest’oggi la colonnina di mercurio rimarrà pressoché stazionaria, con una lieve flessione sui valori massimi. Per quanto riguarda il tempo è prevista una spiccata nuvolosità con brevi rovesci possibili. Nel pomeriggio fenomeni in attenuazione con schiarite anche ampie a Ponente. Attenzione ai venti, che saranno tra moderati e forti di libeccio, con raffiche fino a 50-60 km/h e in rotazione da Nord-Ovest nel pomeriggio e rinforzi in nottata. Il mare sarà molto mosso al mattino per onda da Sud/Ovest, in aumento e fino a localmente agitato tra il pomeriggio e la sera.

Le temperature minime di questa mattina nella nostra provincia erano tutte sopra lo zero, con il picco a Poggio Fearza (1,8 gradi), seguito da Pigna 4,9, Apricale 5,4, Montalto Carpasio 6,7, Ceriana e Colle di Nava 7,3, Triora 8,1, Castelvittorio 9,2, Seborga 9,8, Pontedassio 10,3, Rocchetta Nervina 10,7, Pieve di Teco 10,8, Brgomaro 11,2, Cipressa 11,3, Ranzo 11,4, Dolceacqua 11,5, Dolcedo 11,9, Imperia 12,2, Sanremo 12,5 Ventimiglia 12,7 e Diano Marina 13.

Domani, giornata di Natale, è previsto il transito del fronte freddo di origine artica: al mattino ampie schiarite sulla nostra provincia mentre, nel pomeriggio alcuni annuvolamenti in più e qualche fiocco di neve possibile anche fino a bassa quota. I venti saranno forti settentrionali, in ulteriore rinforzo nella seconda parte della giornata, con raffiche fino a 60-70 km/h. Mare mosso o molto mosso per onda lunga da Sud/Ovest, in generale e rapida scaduta.

Domenica sono previste nubi in aumento e, in serata un ulteriore peggioramento che si estenderà lunedì 28, con possibili piogge, nevicate in montagna e mareggiate. Il 29 parziale miglioramento con alcune schiarite.