Sanremo: dagli alunni della primaria di Poggio le scatole di Natale per i più bisognosi (Foto)

I bimbi della primaria di Poggio hanno aderito all'iniziativa “Scatole di Natale per i più bisognosi” e, all'insegna della gentilezza, hanno scelto di donare a chi è meno fortunato.

Lo dicono loro stessi nella letterina inviata alla nostra redazione, corredata dalle foto che li ritraggono intenti a portare le loro scatole dono.

Siamo gli alunni della Scuola primaria di Poggio. Per noi la gentilezza è molto importante perché mette subito di buon umore. Con la gentilezza si può far tutto: perfino smuovere gli animi più duri e superare gli ostacoli più difficili. Ma tutto questo senza lasciare indietro nessuno. Perché tutti siamo importanti e condividere insieme il nostro percorso ci rende uniti e felici.

Nel corso degli anni abbiamo promosso diverse iniziative per “seminare gentilezza”, e una di queste è partita proprio a Natale.

A Natale è bello donare, non solo ricevere regali ed è per questo che abbiamo voluto rendere speciale questo Natale, facendo qualcosa di concreto per gli altri.

Abbiamo aderito all’iniziativa “Scatole di Natale per i più bisognosi” e abbiamo preparato le nostre scatole con qualcosa di caldo, qualcosa di goloso, un prodotto di bellezza, un giocattolo ed un biglietto di auguri scritto e disegnato da noi. E il nostro Natale è diventato subito speciale.

Questo nostro piccolo gesto ha riscaldato i cuori, e lo vogliamo condividere con voi perché siamo sicuri che ogni piccolo gesto di gentilezza ne possa far nascere mille altri.

Buon Natale a tutti voi.

Gli alunni della scuola primaria di Poggio.