Freddo in arrivo anche sulla nostra provincia: dal Soccorso Alpino "Attenzione alle escursioni in montagna"

Il meteo cambia rispetto all'inizio di dicembre e la neve di Natale dell'entroterra dell'imperiese è molto diversa da quella dell'Immacolata, soprattutto ora è molto più insidiosa.

L'avvertimento arriva dai tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Imperia che ieri hanno monitorato la situazione sui monti dell'entroterra. "Ci sono molti trattati ghiacciati - raccontano - e la neve con le temperature più alte tende a sciogliersi in alcuni momenti della giornata, ma poi, quando il termometro scende, si possono formare lastroni di ghiaccio su cui scivolare facilmente. Attenzione, dunque, soprattutto a ciaspolatori e coloro che praticano lo sci alpinismo”.

Con l'entrata dell'Italia in fasce di rischio rosse e arancioni i turisti sui monti non dovrebbero essere moltissimi. Tuttavia molti anche in queste ore stanno raggiungendo le seconde case e poi potrebbero dedicarsi nei rispettivi territori comunali a passeggiate e escursioni a piedi, con le ciaspole o gli sci.