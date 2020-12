Taggia: la casa di accoglienza 'Miracolo della Vita' compie oggi 20 anni, ospitate 216 persone tra mamme e bambini

Il 23 dicembre del 2000 apriva a Taggia, tra mille difficoltà, la casa di accoglienza ‘Miracolo della Vita’, voluta e creata dai volontari del ‘Centro di Aiuto alla Vita’.

In questi 20 anni sono state ospitate 216 persone tra mamme e bimbi, ognuno di loro con una storia ed un percorso diverso. Il cuore del progetto è stato e rimane l’esperienza del quotidiano: nello spazio genitore bimbo c’è un lavoro costante e giornaliero svolto dagli educatori che, come un ponte, sviluppano la relazione tra mamma e bambino. L’accompagnamento educativo permette, non solo lo sviluppo e il rafforzamento delle capacità genitoriali, ma anche l’assunzione di responsabilità degli impegni lavorativi, della gestione della casa, della convivenza, del rispetto delle regole comuni. La struttura accoglie anche minori soli che necessitano di realizzare un percorso educativo, con lo scopo di avviare uno sviluppo armonico della personalità, di ripristinare equilibri e abilità, di vincere ostacoli, superare disagi psico-fisici e socio-relazionali, di creare un senso di autonomia e di dare delle basi per la cura di sè.

Il lavoro degli operatori è un lavoro di equipe attento e appassionato che necessità di confronto continuo e di formazione permanente; il gruppo si incontra periodicamente per analizzare le difficoltà attuali e i nodi problematici, valutare i risultati e gli obiettivi raggiunti. Grazie al prezioso lavoro degli educatori la ‘Casa di Accoglienza’ oggi è diventata una grande famiglia, dove operatori, volontari, tirocinanti e sostenitori camminano insieme alle mamme e ai bimbi per accompagnarli verso i loro obiettivi.