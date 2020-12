Sanremo: il Comune cerca un dietista per testare la qualità del cibo nelle mense scolastiche

La qualità delle mense scolastiche è da sempre uno dei temi maggiormente delicati nel rapporto tra il Comune e le famiglie. E negli anni non sono mancate le lamentele, senza dimenticare anche il tanto discusso caso degli ‘hamburger blu’ che tanto fece discutere qualche tempo fa.

Anche per questo il Comune di Sanremo investe nel controllo qualità puntando su professionisti del settore che possano testare la qualità della ristorazione scolastica. Palazzo bellevue ha quindi pubblicato la manifestazione di intesse per trovare un dietista che possa supportare gli uffici nel controllo delle mense. Nel dettaglio si legge che si occuperà del “controllo della qualità e dei valori nutrizionali del cibo, dell’igiene della produzione alimentare, dell’educazione alla salute nelle mense scolastiche comunali a gestione indiretta”.

L’incarico è aperto ai dietisti che abbiano esperienza almeno triennale in attività oltre alla laurea specifica in dietistica. Serve anche l’inscrizione alla federazione nazionale Ordini dei TSRM e professioni sanitarie e tecniche, della riabilitazione della prevenzione. Chi fosse interessato può inviare la propria candidatura al Comune, corredata da curriculum europeo, entro le 12 del 7 gennaio. Sul sito del Comune tutti i riferimenti per candidarsi.