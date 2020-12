Sanremo: gli auguri di Natale e fine anno del Presidente del Consiglio comunale, Alessandro Il Grande

“Il Natale 2020 sarà un Natale necessariamente diverso, perché l’emergenza Coronavirus ha avuto ripercussioni significative a livello sanitario, sociale, economico, culturale, artistico. Per questo motivo voglio mandare un messaggio di speranza e di condivisione per un anno migliore, che riesca a concedere a tutti noi un po’ di serenità".

Il presidente del Consiglio comunale di Sanremo, Alessandro Il Grande, nel suo messaggio di auguri alla città, ha un pensiero per tutti: "Rivolgo un pensiero a tutte quelle donne e quegli uomini che, su più fronti, tanto hanno lavorato e combattuto con spirito di servizio, mossi da un forte senso di responsabilità: operatori sanitari, volontari, insegnanti, pubbliche assistenze, forze dell’ordine e tutti coloro che, ciascuno con le proprie competenze, si sono adoperati per superare non solo le proprie difficoltà ma anche per alleviare quelle dei più deboli".

"E come ogni anno - termina Il Grande - non dimentico i Consiglieri comunali con cui abbiamo condiviso prospettive ed iniziative e che ringrazio per il lavoro svolto, i dipendenti comunali e tutti coloro che ci sono stati vicino con dedizione e impegno, permettendoci di continuare a lavorare, tutti insieme, per il bene della nostra città. A tutti loro e alle loro famiglie, i più sinceri auguri di buone feste”.