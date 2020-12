Il Comune di Sanremo ha dato l’ok a un importante intervento per l’adeguamento anti incendio della Pista di Atletica di Pian di Poma.

Gli uffici di Palazzo Bellevue hanno così messo in pratica la relazione redatta dal comando provinciale dei Vigili del Fuoco con la quale erano emersi gli interventi necessari per fare in modo che l’impianto rispondesse alle norme in vigore.

L’intervento del valore di 40 mila euro (Iva compresa) è stato affidato alle ditta ‘EdilCukaj’ di Arma di Taggia.