Sanremo: immondizia 'selvaggia' vicino ai cassonetti, serrature rotte da tempo e le foto-trappole dove sono? (Foto)

In un periodo in cui i problemi sanitari sono decisamente più attenzionati di altri, può sembrare strano tornare a parlare del conferimento dei rifiuti. Ma non dobbiamo mai dimenticare quanto sia importante per tutti noi gettare correttamente l’immondizia.

Il caso che prendiamo ad esempio oggi riguarda strada Borgo Tinasso a Sanremo, ma potrebbe essere copiato e incollato in altre zone collinari della città dei fiori e di tutti i centri urbani. Un nostro lettore, infatti, ha trovato ieri a fianco dei cassonetti due contenitori di olio che dovrebbe essere conferito nei centri appositi.

Oltre al danno, quello del conferimento sbagliato, in questo caso c’è anche il rischio della ‘beffa’. Se, infatti, i contenitori dell’olio dovessero rovesciarsi, provocherebbero un grave rischio per chi transita, rendendo scivoloso l’asfalto. Ma chi abita in quelle zone o nelle altre di periferia è abituato a situazioni di questo genere, perché a tutte le ore (soprattutto di notte) arrivano i classici ‘furbetti’ per lasciare immondizia di ogni genere.

E, se da una parte troviamo la maleducazione delle persone, dall’altra manca da un po’ di tempo il controllo. Nelle zone in cui il conferimento dei rifiuti avviene nei cassonetti, questi hanno sempre le serrature rotte e, ovviamente, vengono presi d’assalto da chi non fa regolarmente la differenziata ‘porta a porta’. E, nei casi in cui i contenitori sono chiusi regolarmente, lascia i sacchi (quando va male anche montagne di immondizia) a fianco degli stessi.

E non dimentichiamo che servirebbe un controllo maggiore con l’utilizzo delle foto-trappole, forse l’unica arma vera per contrastare il conferimento ‘selvaggio’. Ma da tempo non si ha notizia di installazioni delle stesse e di eventuali sanzioni comminate. Intanto, sulle alture di Sanremo (e non solo) i ‘furbetti’ pullulano.