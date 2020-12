Sanremo: blitz della Municipale ai giardini 'Medaglie d'Oro', Il Grande, Moreno e Cutellè "Servono controlli continui"

I consiglieri sanremesi Il Grande, Moreno e Cutellè si sono complimentati per il nuovo blitz eseguito dalla Polizia Municipale a seguito della loro espressa segnalazione del 14 dicembre scorso, sulla situazione di grave degrado e sporcizia in cui versano i giardini ‘Medaglie d’Oro’ di piazza Colombo che, per la loro posizione centrale, rappresentano una delle prime immagini di Sanremo.

“E’ nostra intenzione – dicono i tre consiglieri - impegnarci nella riqualificazione della zona che, oltre a custodire un monumento della nostra città, per la sua centralità e vicinanza alle scuole, ha tutte le potenzialità per diventare un’area verde di svago per mamme e bambini così come per anziani mentre, ad oggi serve esclusivamente ad accogliere clochard e qualche malintenzionato”.

“Auspichiamo quindi – terminano Il Grande, Moreno e Cutellè - che la Municipale, di concerto con le altre Forze dell’Ordine, continuino ad intervenire ed a mettere in atto, per quanto di loro competenza, le attività di controllo periodico e mirato a contrastare questi comportamenti, effettuando frequenti sopralluoghi al fine di prevenire questa situazione di degrado così come è nostra intenzione insistere per la predisposizione di un progetto per la riqualificazione dell’area”.