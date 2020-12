Imperia: il 29 dicembre ultimo consiglio comunale del 2020, spicca la pratica sul Porto

Martedì 29 dicembre, alle 17, tornerà a riunirsi il consiglio comunale di Imperia. 17 i punti all'ordine del giorno e tra questi spicca la discussione della pratica relativa all’ affidamento in house del esercizio pubblico inerente al porto di Imperia.



Sulla vicenda del porto però in Cassazione pende il ricorso del fallimento della “Porto di Imperia spa” la cui pronuncia dovrebbe arrivare nel giro di qualche mese a seguito dell’udienza discussa lo scorso 15 dicembre. Inoltre al Tar pende un altro ricorso presentato da Giuseppe Argiró, ex amministratore unico della società, relativo a vicende inerenti il fallimento proprio della “Porto di Imperia”. Sarà il sindaco Claudio Scajola a illustrare all’aula i dettagli dell’affidamento in house dei servizi del porto e sempre del primo cittadino sono in programma alcune comunicazioni previste all’ordine del giorno.