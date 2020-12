Sanremo: alla Scuola Rubino, letture natalizie a distanza a cura di Rossella Masper (foto)

In attesa del Natale, martedì 15 e giovedì 17 dicembre 2020, la Dottoressa Rossella Masper, bibliotecaria presso la Biblioteca Civica Dott. Francesco Corradi, ha letto, a distanza, per i bambini della scuola primaria A. Rubino.

Martedì 15 dicembre, nel corridoio del secondo piano, risuonavano piacevolmente le parole del libro ‘Il Natale dello scrittore’, creando un’atmosfera particolare.

Il racconto di Jo Hoestlandt (edito da Motta Junior) è stato scelto con cura da Rossella per i bambini di III, IV e V, tra i numerosi libri su questo argomento presenti nella Sala ragazzi Antonio Rubino della Biblioteca Civica.

I bambini, al termine della lettura, erano così contenti che hanno chiesto il bis. Di fronte a questa richiesta non prevista, Rossella “ha preso due piccioni con una fava”: da un lato li ha accontentati proponendo la lettura di un secondo libro natalizio, dall’altro li ha fatti sentire importanti perché ha letto loro proprio il racconto individuato per i piccoli di I/II, in modo da ascoltare il parere dei più grandi circa la scelta da lei effettuata e renderli così protagonisti.

Giovedì 17 dicembre, invece, risuonavano magicamente, soprattutto al primo piano, le parole del libro “Il complotto dei Babbi Natale” di Ute Krause, Babalibri.

Cosa succede se una mattina tutti i giornali parlano della scomparsa di Babbo Natale?

I bambini di I di fronte alla notizia della scomparsa di Babbo Natale sono rimasti un po’ stupiti, proprio come i Babbi Natale del libro. Solo che i Babbi Natale, dopo lo stupore iniziale e la perdita del lavoro, hanno trovato una soluzione: andarsene in vacanza, al caldo, magari in una spiaggia lontana. Invece i bambini di I, dopo lo smarrimento iniziale per la scomparsa di Babbo Natale e per la presenza di numerosi Babbi Natale in vacanza, si sono affidati alle loro convinzioni e certezze precedenti alla lettura, anche perché “Chi lascia la strada vecchia per la nuova, sa quel che lascia, ma non sa quel che trova!”.

Ci ha pensato poi Peppa, protagonista della seconda storia natalizia, “Il Natale di Peppa Pig”, a rilassare e a far ridere i piccolini!

I bambini di II, invece, essendo più grandi, hanno colto l’ironia del libro “Il complotto dei Babbi Natale” e si sono divertiti molto, come del resto durante la lettura della seconda storia natalizia, scritta da Silvia D’Achille, edita dalla Giunti.

Questa nuova iniziativa ha rappresentato un modo per assaporare il piacere della lettura a voce alta e la magia del Natale attraverso i libri e la mediazione di un adulto speciale: la bibliotecaria della Sala ragazzi di Sanremo.

La scuola primaria Antonio Rubino esprime:

· un ringraziamento speciale alla Dottoressa Rossella Masper per la partecipazione e il ruolo di lettrice svolto con professionalità e passione;

· gratitudine verso il Dottor Fausto Galimberti, Referente del Servizio Biblioteca Civica di Sanremo, che non solo ha permesso questa esperienza, ma si è anche collegato, sia il 15 che il 17, ascoltando le letture;

· riconoscenza verso la Dottoressa Silvana Ormea, Assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, che ha permesso la concretizzazione dell’evento e si è collegata durante la lettura.

La referente della biblioteca Marta Busanelli

Auguri di Buon Natale e Buone Feste dai docenti della Scuola Primaria A. Rubino