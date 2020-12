Sanremo: inquadrato dalle telecamere di sorveglianza l'autore del furto al cubo antiterrorismo di via Palazzo

Le telecamere di sorveglianza che sono installate all’angolo tra via Feraldi e piazza Eroi Sanremesi (nella zona della statua di Siro Carli) hanno immortalato chi, ieri sera, ha rimosso il telo con le vignette che ricopriva il cubo anti terrorismo di via Palazzo, che tanto sta facendo discutere a Sanremo.

Il fatto è avvenuto alle 21 e, al momento, la Polizia Municipale non ha ancora identificato il colpevole, che è stato comunque inquadrato e registrato mentre rimuove il telo. Per il momento le bocche degli inquirenti rimangono cucite sull’andamento delle indagini, ma nelle prossime ore potrebbero avere nuovi e importanti sviluppi.

Ancora una volta a conferma del fatto che il sistema di videosorveglianza della città di Sanremo funziona e, tra l’altro, a breve verrà ulteriormente implementato. Intanto da palazzo Bellevue, almeno per ora, non è ancora stata presa una decisione sull’eventuale sostituzione del telo con le vignette che ricopriva il cubo. “Non ho ancora deciso nulla – ha detto in merito l’Assessore Giuseppe Faraldi – ma non è escluso che il cubo possa rimanere così, affinchè la gente rifletta su cosa può succedere quando si cavalca l’onda del populismo. Questa è fondamentalmente una cosa piccola ma, dando spazio a cose del genere possono capitare cose peggiori”.