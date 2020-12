Sanremo: siringhe a raffigurare un albero di Natale sui 'cubi' antiterrorismo, interpellanza di 'Sanremo Popolare'

Il capogruppo di ‘Sanremo Popolare’, Andrea Artioli, ha inviato un’interpellanza urgente al Sindaco, in relazione ad una delle coperture dei cubi anti terrorismo, che ritrae un cielo blu stellato con una composizione di siringhe ipodermiche di colore bianco, di cui una centrale di dimensioni maggiori e altre più piccole poste a lato, che richiamano graficamente la piramide propria degli alberi di natale.

I cubi, lo ricordiamo, per Natale e per contrastare il grigiore anonimo del cemento, sono stati decorati con l’applicazione di immagini stampate su film plastici di modo da fasciarli e accordarsi col clima delle festività natalizie. Il cubo ‘incriminato’ si trova in fondo a via Palazzo, in prossimità dell’incrocio con piazza Eroi Sanremesi e via Feraldi.

“Non comprendiamo – scrive Artioli anche a nome del collega Giampiero Correnti - in assenza di alcuna didascalia, da parte di un osservatore casuale e magari non edotto del progetto artistico (sempre che vi sia, sotteso a tali decorazioni o rappresentazioni), quale sia il messaggio che l’Amministrazione ha inteso dare, sempre che vi sia, tramite l’iniziativa in generale e, in particolare, per l’immagine che ritrae le siringhe. A nostro parere poco in linea, sia con la tematica natalizia che con la promozione turistica della città vecchia, alla quale si accede proprio dalla via Palazzo, anche in considerazione della pur immeritata fama che a volte è stata attribuita alla Pigna, quale luogo mal frequentato da soggetti dediti ad attività illecite tra le quali anche quella dello spaccio di sostanze stupefacenti”.

Nell’interpellanza il gruppo di opposizione chiede al Sindaco quale organo o commissione abbia scelto e valutato le immagini, in generale, da apporre sui cubi di cemento posizionati in città e con particolare riferimento a quello posizionato in via Palazzo, con le siringhe. Quale organo o commissione abbia selezionato l’autore e/o gli autori delle immagini in generale e, sulla base di quali parametri e criteri e se, o meno, tramite apposito bando o concorso, sia stata effettuata la selezione degli autori. Nella missiva viene anche chiesto se è stato corrisposto un compenso e, in caso affermativo, sulla base di quali parametri sia stato determinato”.