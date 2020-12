Cade da un albero a Badalucco ma arriva a Sanremo in auto: poi deve essere soccorso da 118 e Croce Rossa (Foto e Video)

Cade da un albero mentre lavora in campagna a Badalucco, ma rientra ugualmente a casa con l’auto. Quindi, non riuscendo a respirare bene, chiede aiuto al fratello che chiede immediatamente i soccorsi.

E’ accaduto nel pomeriggio di oggi, quando è stato allertato anche l’elicottero ‘Grifo’ del 118, atterrato in una piccola piazzola attigua al campo di Pian dei Cavalieri, nel quartiere del Borgo a Sanremo. L’uomo è stato prima soccorso dall’ambulanza della Croce Rossa matuziana e, quindi, portato al rendez-vous con il velivolo che, nel frattempo era arrivato.

Dopo le prime cure portate sul posto dal personale medico del 118, l’uomo è stato spostato sull’elicottero e, quindi, portato al ‘Santa Corona’ di Pietra Ligure. Secondo un primo sommario controllo dei medici, l’uomo non è in gravi condizioni, anche se dovrà essere poi valutato in ospedale.