Intervento dei tecnici e degli operai Amat, questa notte poco dopo le 3 in via Bonfante, sotto i portici di Oneglia a Imperia per un tubo dell'acqua che è esploso.

Un automobilista ha segnalato il fatto ai Vigili del Fuoco del Comando provinciale, che hanno immediatamente interessato l’Amat. Gli operai sono intervenuti sul posto e stanno lavorando da questa notte.