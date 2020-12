Nuovo bando Inail per aiutare le imprese della provincia di Imperia, una misura da 211 mln di euro

Inail mette a disposizione più di 211 milioni di euro di incentivi a fondo perduto con il nuovo Bando ISI 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30 novembre. La misura, segue la linea già tracciata con il Bando ISI agricoltura pubblicato lo scorso 6 luglio 2020. Con questa nuova iniziativa, l'Istituto interviene nei confronti delle imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, ad esclusione delle micro e piccole imprese agricole operanti nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli.

Il Bando ISI 2020 si suddivide su quattro assi di finanziamento, per realizzare interventi su salute e sicurezza sul lavoro, ripartiti su singoli avvisi regionali e assegnati fino a esaurimento. I Fondi stanziati per la Regione Liguria sono pari a 5.133.484 euro e gli incentivi INAIL coprono sino al 65% delle spese sostenute dalle aziende per progetti destinati a migliorare i livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Viene confermata la possibilità per gli Enti del terzo settore di accedere ai fondi del secondo asse, dedicato ai progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi.

Quattro gli assi di finanziamento differenziati in base ai destinatari e alla tipologia dei progetti:



- asse 1 - per i progetti di investimento e per i progetti di adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;



- asse 2 - per la realizzazione di progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC);



- asse 3 - per la realizzazione di progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;



- asse 4 - per la realizzazione di progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza realizzati dalle piccole e micro imprese operanti in specifici settori di attività (settori della fabbricazione mobili e della pesca).



"La presentazione delle domande, come per i precedenti bandi, avverrà in modalità telematica attraverso una procedura articolata in diverse fasi, le cui date di apertura e chiusura saranno pubblicate nella sezione dedicata all’Avviso ISI 2020, entro il 26 febbraio 2021. Tutta la documentazione relativa la Bando è consultabile sul portale dell’Istituto al seguente LINK" - ricordano da Inail.