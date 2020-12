Anche l'Istituto Fermi Polo di Ventimiglia sostiene la Ferrovia Ventimiglia Cuneo

In questo momento stiamo assistendo ad un importante ed emozionante coinvolgimento da parte di tante personalità, enti ed associazioni in favore della Ferrovia Ventimiglia-Limone per la votazione nel Censimento 'I luoghi del cuore’ promosso dal FAI Fondo Ambiente Italiano.

Questo tracciato ferroviario è conosciuto da molti come il ‘Trenino della neve’, che per tanti anni ha portato grandi e piccini a vedere la neve a Limone Piemonte, sciatori e sciatrici, fabbricatori di pupazzi di neve, pattinatori e pattinatrici su ghiaccio, amanti della montagna ma anche semplicemente famiglie con bambini con la voglia di godersi una giornata speciale sulla neve o sui prati, respirando aria salubre di montagna, per divertirsi e per svagarsi…

Questa ferrovia è anche un’opera ingegneristica molto avanzata per l’epoca, non tutti sanno che all’inizio del ‘900 per realizzarla sono stati costruiti ponti e gallerie molto avanzati per l’epoca, progettati e realizzati con tanta fatica ma ancora adesso validi e funzionali.

Si tratta di un patrimonio da sostenere e valorizzare, specialmente in un momento difficile come questo per la Valle Roja che sta affrontando mille difficoltà causate dalla recente alluvione.

Ecco che allora l’Istituto Fermi Polo di Ventimiglia e Bordighera, diretto dalla Dottoressa Antonella Costanza, ha voluto dare il proprio contributo a questa lodevole iniziativa: la Professoressa Fuganti, docente di Arte e Territorio e Progettazione, promotrice dell’iniziativa a scuola, e molti altri insegnanti hanno presentato agli studenti l’associazione Fondo Ambiente Italiano e le sue attività ed in particolare si è parlato della Ferrovia Ventimiglia-Cuneo-Nizza, dei bellissimi paesaggi che permette di vedere durante il viaggio e della sua importanza strategica per il ponente ligure.

Tantissime classi hanno aderito con entusiasmo all’iniziativa, con senso civico ed amore per il proprio territorio ed hanno votato in massa al Censimento la 'nostra' ferrovia…un vero e proprio luogo del cuore!

Non solo: gli stessi studenti si sono attivati con i propri amici e con le proprie famiglie per sostenere questa importante iniziativa… ecco una iniziativa di educazione civica concreta che ci tocca da vicino!

Sempre in prima linea per conoscere, sostenere e valorizzare il nostro territorio, ancora una volta l’Istituto Fermi Polo Montale si mette in gioco perché la scuola sia vissuta attivamente, come cittadini consapevoli!

Una ulteriore buona ragione per considerare l’Istituto Fermi Polo Montale come scelta della scuola superiore!