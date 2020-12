Sanremo: scomparsa di Pierino Oddo, oggi uno speciale su di lui curato da Roberto Pecchinino

“La scomparsa dell'amico Pierino Oddo, lascia un grande vuoto nelle persone che hanno avuto il privilegio di averlo conosciuto. Lo avevo incontrato per la prima volta nel 1978, in occasione di un reportage giornalistico, quando lavoravo per Tvs, la televisione del Secolo XIX e, in compagnia del giornalista Franco Tornatore, avevamo fatto un inchiesta sulla Pigna e lo avevamo intervistato”.

Roberto Pecchinino ricorda in questo modo Pierino Oddo, scomparso ieri a Sanremo. “Quando mi sono stabilito nel 1980 definitivamente a Sanremo – prosegue - Pierino è stato uno tra i miei primi amici sanremesi. Quando, il 1° giugno nel 2009, ha lasciato la divisa per una meritata pensione, come regalo personale, ho realizzato un video su Pierino Oddo, sui suoi ricordi quando era il Vigile di Quartiere nella Pigna (1976/1986). Realizzare il video con Pierino è stata un'esperienza straordinaria, ad ogni passo che facevamo, gli abitanti che si ricordavano di lui, lo salutavano con affetto e calore. Oggi questo documentario realizzato nel 2009 ‘I miei ricordi di Vigile di quartiere’, è la testimonianza di uomo che ha amato la sua città, il suo lavoro, ma soprattutto la Pigna”.

Sanremo già allora aveva un primato in Italia, era la prima città italiana ad aver istituito il ‘Vigile di Quartiere’ e Pierino Oddo è stato il primo in assoluto a ricoprire tale carica: “Grazie Pierino – termina Roberto Pecchinino - per la grande umanità che hai avuto nello svolgere il tuo compito, te ne siamo tutti riconoscenti. Oggi nella rubrica ‘Tra Storia e Ricordi’ con Sanremonews, dedicheremo in memoria di Pierino il documentario dove ne è stato il protagonista, i suoi ricordi, saranno per noi una testimonianza unica e irripetibile. Grazie Pierino per questo dono che hai fatto a tutta la città”.